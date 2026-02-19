Irkçı Saldırının Ardından Vinicius'u Eleştiren Mourinho'ya Tepkiler Dinmiyor
Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Benfica, Da Luz Stadı’nda Real Madrid’i ağırladı. 1-0’lık galibiyeti alan konuk ekipte Vinicius Junior, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni ve tribünlerden ırkçı hakaretler aldığını öne sürdü. Khepren ve Marcus Thuram’ın babası eski Fransız yıldız Lilian Thuram, maçta yaşananları ele alırken Benfica teknik direktörü Jose Mourinho’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mourinho, Vinicius'u eleştirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Thuram, Portekizli teknik adama tepki gösterdi.
"İnsan olarak değil, beyaz bir adam olarak değerlendiriyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.