Irkçı Saldırının Ardından Vinicius'u Eleştiren Mourinho'ya Tepkiler Dinmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
20.02.2026 - 00:01

Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Benfica, Da Luz Stadı’nda Real Madrid’i ağırladı. 1-0’lık galibiyeti alan konuk ekipte Vinicius Junior, Benfica oyuncusu Gianluca Prestianni ve tribünlerden ırkçı hakaretler aldığını öne sürdü. Khepren ve Marcus Thuram’ın babası eski Fransız yıldız Lilian Thuram, maçta yaşananları ele alırken Benfica teknik direktörü Jose Mourinho’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mourinho, Vinicius'u eleştirmişti.

Mourinho, maç sonrası Vinicius Junior hakkında, “Vinicius olağanüstü bir oyuncu, onu çok beğeniyorum. Ama böyle bir golü attığında kutlamanı takım arkadaşlarınla yapmalısın, 60.000 kişinin önünde değil. Ona kutlamasının farklı olması gerektiğini söyledim. Oynadığı her stadyumda sürekli bir şeyler oluyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Thuram, Portekizli teknik adama tepki gösterdi.

Lilian Thuram ise Portekizli teknik adam hakkında, “Vinicius’un maruz kaldığı ırkçılık, davranışlarıyla ilgili değil, cildinin rengiyle alakalı. Mourinho, bunun suçunun Vinicius’a ait olabileceğini öne sürüyor; bu tamamen yanlış. Bazı beyaz insanların sahip olduğu üstünlük duygusu, mağdurun yerine kendilerini koymalarını engelliyor. Biraz daha alçakgönüllülük gerekir.” ifadelerini kullandı.

"İnsan olarak değil, beyaz bir adam olarak değerlendiriyor."

Thuram, Mourinho'nun tavırılarını şu sözlerle eleştirdi: 

“Ayrıca Mourinho, oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebilir? Vinicius ve Mbappé deli mi? Siyahlar, uydurma hikayeler anlatan paranoyaklar mı? Mourinho’nun, Vinicius’un maruz kaldığı ırkçılıktan sorumlu olduğunu ima etmesi trajik bir durum. Bunu yaparak küçük bir adam oluyor. Benzer davranışlar devam ettiği sürece bu mücadelede ilerleme kaydedilemez ve işte ırkçılığın öyküsü de bu. Mourinho, ırkçı davranışı bir insan olarak değil, bir beyaz adam perspektifiyle değerlendiriyor.”

