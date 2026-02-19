Irkçı Saldırının Ardından Vinicius'u Eleştiren Mourinho'ya Tepkiler Dinmiyor

Thuram, Mourinho'nun tavırılarını şu sözlerle eleştirdi:

“Ayrıca Mourinho, oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebilir? Vinicius ve Mbappé deli mi? Siyahlar, uydurma hikayeler anlatan paranoyaklar mı? Mourinho’nun, Vinicius’un maruz kaldığı ırkçılıktan sorumlu olduğunu ima etmesi trajik bir durum. Bunu yaparak küçük bir adam oluyor. Benzer davranışlar devam ettiği sürece bu mücadelede ilerleme kaydedilemez ve işte ırkçılığın öyküsü de bu. Mourinho, ırkçı davranışı bir insan olarak değil, bir beyaz adam perspektifiyle değerlendiriyor.”