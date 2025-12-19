onedio
İfadeye Çağrılan, Evinde Arama Yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan İlk Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2025 - 19:34

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan, evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sözcü'ye konuştu. İlk açıklamasını yapan Saran, 'Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum' dedi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyeye ifadeye çağırıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi. 

Fenerbahçe'nin basketbol maçı için yurt dışında olduğu öğrenilen Saran, ilk açıklamasını yaptı. Sözcü'ye konuşan Saran, 'Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum' dedi.

