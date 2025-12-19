İfadeye Çağrılan, Evinde Arama Yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’dan İlk Açıklama
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan, evinde arama yapılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Sözcü'ye konuştu. İlk açıklamasını yapan Saran, 'Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum' dedi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Sadettin Saran'dan ilk açıklama geldi.
