Kasım Garipoğlu'nun Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Evinde Çok Sayıda Suç Aleti Ele Geçirildi

19.12.2025 - 17:53

Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda suç aleti ele geçirilen iş insanı Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Söz konusu kararı gazeteci Dilek Yaman Demir, X hesabından paylaştı. 

Öte yandan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kasım Garipoğlu'nun yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

👇🏻

Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fenomen Sercan Yaşar'ın 'uyuşturucu madde bulundurma' ve 'uyuşturucu satışı' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak Yaşar, itirafçı olarak serbest bırakıldı. Fenomen Yaşar'ın itirafçı olması sanat, spor, medya ve eğlence dünyasında 'deprem etkisi' yaratacağı iddia ediliyor. Telefonları incelenen Yaşar'ın serbest bırakılmasının hemen ertesi gün pek çok ünlü uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındı. 

Hakkında yakalama kararı çıkartılan isimlerden biri de Kasım Garipoğlu. İş insanı olan ve cemiyet hayatının tanınan siması olan Kasım Garipoğlu aynı zamanda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni. 

Kasım Garipoğlu'nun yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Evinden çok sayıda suç aleti ele geçirilmişti.

Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'deki evinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda suç aleti ele geçirildi. Garipoğlu'nun evinde çok sayıda yasaklı madde, yasaklı madde aparatı, ateşli silahlar ve sahte dolarlar bulundu.

Bu gelişmeler yaşanırken Kasım Garipoğlu'nun tüm mal varlığına el konuldu.

Arwen

Eliniz değmişken hap atınca kendini Polat Alemdar zanneden, sokaklarda kol gezen hırt çeteleri de toplayıverin.

paranoid

onlar kaosu beslemek için lazım onlar faydalı minareller nimet nimet arwencim :))

5b739f94-038e-4e9a-ae69-aa2b44

Ne alaka adam uyuşturu içmiş ya da satmış bu mal varlığına el koymak için yeterli bir durum mu o zaman ülkede çok kişi aç kalır

paranoid

demek ki cemi kaçırtırkene hapishaneden, az para vermişler..erdoğan unutmaz, su uyur erduvan uyumaz unutmaz :))

Buket Bakkal

bu ailede normal bi haberle gündeme gelmiyor