Kasım Garipoğlu'nun Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Evinde Çok Sayıda Suç Aleti Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fenomen Sercan Yaşar'ın 'uyuşturucu madde bulundurma' ve 'uyuşturucu satışı' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Ancak Yaşar, itirafçı olarak serbest bırakıldı. Fenomen Yaşar'ın itirafçı olması sanat, spor, medya ve eğlence dünyasında 'deprem etkisi' yaratacağı iddia ediliyor. Telefonları incelenen Yaşar'ın serbest bırakılmasının hemen ertesi gün pek çok ünlü uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan isimlerden biri de Kasım Garipoğlu. İş insanı olan ve cemiyet hayatının tanınan siması olan Kasım Garipoğlu aynı zamanda Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni.

Kasım Garipoğlu'nun yurt dışında olduğu tespit edilmişti.