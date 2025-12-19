Kasım Garipoğlu'nun Tüm Mal Varlığına El Konuldu! Evinde Çok Sayıda Suç Aleti Ele Geçirildi
Uyuşturucu operasyonunda adı geçen ve evinde yapılan aramalarda çok sayıda suç aleti ele geçirilen iş insanı Kasım Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Söz konusu kararı gazeteci Dilek Yaman Demir, X hesabından paylaştı.
Öte yandan Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kuzeni olan Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kasım Garipoğlu'nun yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Kasım Garipoğlu hakkında uyuşturucu suçlamasıyla yakalama kararı çıkartılmıştı.
Evinden çok sayıda suç aleti ele geçirilmişti.
Eliniz değmişken hap atınca kendini Polat Alemdar zanneden, sokaklarda kol gezen hırt çeteleri de toplayıverin.
onlar kaosu beslemek için lazım onlar faydalı minareller nimet nimet arwencim :))
Ne alaka adam uyuşturu içmiş ya da satmış bu mal varlığına el koymak için yeterli bir durum mu o zaman ülkede çok kişi aç kalır
demek ki cemi kaçırtırkene hapishaneden, az para vermişler..erdoğan unutmaz, su uyur erduvan uyumaz unutmaz :))
bu ailede normal bi haberle gündeme gelmiyor