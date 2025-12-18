onedio
Melisa Döngel, Mert Vidinli, Yusuf Güney… 11 Ünlü Hakkında Uyuşturucudan Yakalama Kararı!

Dilara Şimşek
18.12.2025 - 08:30

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında flaş gelişme yaşandı. Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Şevval Şahin ve Mert Vidinli’nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü adreslerinde bulunamadı. 

Öte yandan İrem Sak, Danla Bilic, Aleyna Tilki gözaltına alındı.

AYRINTILAR GELİYOR...

