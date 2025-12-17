Uyuşturucu Operasyonundaki Kilit İsim "Fenomen Sercan" İtirafçı Oldu
Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında gelişmeler sürüyor. Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi.
Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.
Sercan Yaşar tahliye edildi.
