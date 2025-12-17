onedio
Uyuşturucu Operasyonundaki Kilit İsim "Fenomen Sercan" İtirafçı Oldu

Hakan Karakoca
17.12.2025 - 23:56

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı soruşturma kapsamında gelişmeler sürüyor. Adli Tıp raporunda uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, savcılık ifadesinin ardından “uyuşturucu madde temin etme” suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi ve tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Sercan Yaşar ise tahliye edildi.

Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı.

Test sonuçlarının ardından İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğun saatler yaşandı. Hakkında pozitif uyuşturucu testi bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek üzere Çağlayan’a geldi. Savcılıkta sorgusu tamamlanan Cebeci, “uyuşturucu madde temin etmek” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Sercan Yaşar tahliye edildi.

Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce tutuklanmıştı. Bugün tekrar ifade vermek üzere adliyeye getirilen Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

