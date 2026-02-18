Sevgili Yengeç, bugün iç sesinin güçlü olduğunu hissedeceksin. Bu ses, seni iş hayatında kıymetli bir yolculuğa çekebilir. Ancak iş hayatında sadece duygusal rehberliğe değil, soğukkanlı bir stratejiye de ihtiyacın var. Tam da bu noktada, kariyer hedeflerini doğrudan etkileyebilecek bir iş değişikliği şansın olabilir. Belki de yeni bir şehre taşınma veya tamamen yeni bir kariyer yolu üzerine düşünme zamanıdır.

Maddi konularda ise bugün kontrolünü elinde tutman önemli. Bu, harcamalarını tamamen durdurman gerektiği anlamına gelmiyor ancak bilinçli bir şekilde hareket etmen gerekebilir. Belki de uzun vadeli bir mali plan yapmanın zamanı gelmiştir. Bu, belirsizliklerin üzerinde bir denetim hissi verecek ve seni rahatlatacaktır.

Peki ya aşk? Romantik hayatında ise geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Belki de bir zaman önce yarım kalan bir cümleyi tamamlamanın veya belirsiz bir durumu netleştirmenin zamanı gelmiştir. Bu, ilişkinin yönünü belirleme ve belki de yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunabilir. Sonuçta, bazen geçmişteki konuları çözümlemek, ilerlemek için gereklidir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…