Sevgili Yengeç, bugün Güneş ve Uranüs kare açı oluşturarak finansal meseleler üzerinde sürpriz rüzgarı estiriyor. Yani, Pazartesi gününe dikkat! Beklenmedik bir ödeme, belki de uzun zamandır beklediğin bir prim ya da yeni bir iş bağlantısı gündeme gelebilir. Her ne kadar ani gelişen mali süreçler stres getirse de bugün doğru hamlelerle kazanç sağlayabilirsin!

Tam da bu noktada iş hayatındaki ani değişiklikler, belki de planlarının altüst olması seni biraz zorlayabilir. Ancak unutma ki sezgilerin bu dönemde oldukça güçlü. Güneş'in kare açısı ise seni korkutmasın. Aksine daha da büyümek için odaklanmanı sağlasın. Şimdi atacağın cesur bir adım, belki de uzun süredir beklediğin bir kapıyı önünde açılabilir. Gücüne güç katacak bugüne odaklan ve daha fazla kazanmak için gerektiğinde risk de alman gerektiğini unutma!

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, bu dönemde duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsin. Aşka bir sıcak bir soğuk hissedebilirsin... Güneş, ne istediğini bilememeni ve duygularını kontrol edememeni sağlayabilir. İşte bu yüzden kalbinin sesi kadar aklının yol göstericiliğine de ihtiyaç duyabilirsin. Haftaya belki de işe odaklanarak başlamak, partnerinle arandaki bu gerilimi azaltan bir kaçış olabilir. Dikkatli ol, aşk gel-gitleri sevmez! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…