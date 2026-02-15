onedio
Yengeç Burcu
16 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 16 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

16 Şubat Pazartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz dalgalı bir denizde yol alman gerekebilir... Zira, aşkla ilgili duyguların biraz karmaşık olabilir. Bir an sıcak bir an soğuk hissedebilirsin... Güneş'in etkisi altında, ne istediğini tam olarak bilemeyebilir ve duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin. 

İşte bu dönemde hem kalbinin sesini dinlemeye hem de aklının rehberliğine ihtiyacın olacaktır. Belki de haftaya işine odaklanarak başlamak, partnerinle arandaki bu gerilimi azaltmanın en iyi yolu olabilir. Ancak dikkatli ol, aşk dalgalı denizlerde seyrüsefer etmeyi sevmez. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

