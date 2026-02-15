Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz dalgalı bir denizde yol alman gerekebilir... Zira, aşkla ilgili duyguların biraz karmaşık olabilir. Bir an sıcak bir an soğuk hissedebilirsin... Güneş'in etkisi altında, ne istediğini tam olarak bilemeyebilir ve duygularını kontrol etmekte zorlanabilirsin.

İşte bu dönemde hem kalbinin sesini dinlemeye hem de aklının rehberliğine ihtiyacın olacaktır. Belki de haftaya işine odaklanarak başlamak, partnerinle arandaki bu gerilimi azaltmanın en iyi yolu olabilir. Ancak dikkatli ol, aşk dalgalı denizlerde seyrüsefer etmeyi sevmez. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…