Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında hassasiyetlerini biraz daha yüksek seviyede hissedebilirsin. Eğer bir Yengeç burcu olarak bekarlığın tadını çıkarıyorsan, geçmişin tozlu sayfalarından biri bugün kapını çalabilir. Bu beklenmedik ziyaret, kalbinde hafif bir sızıya ve kafa karışıklığına neden olabilir. Bu durum, günlük hayatından biraz kopmana ve derin düşüncelere dalmış halde zaman geçirmene sebep olabilir.

Tabii eğer romantik bir ilişkin varsa, bugün alınganlık duygularının biraz daha kabarık olabileceğini söyleyebiliriz. Partnerine karşı hissettiğin kırgınlıkları içine atmayı tercih ederek, kendini yalnızlaştırabilirsin. Ancak bu durumun, senin için pek de mutluluk getirici bir sonuç olmayacağını hatırlatmak isteriz. Bunun yerine, bugün yaralarını konuşarak birbirinize şifa olabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…