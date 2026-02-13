Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında seni derinden etkileyen ve kırılan kalbini onarmakta zorlandığın bir konuyu masaya yatırabilirsin. Bugünü, tüm duygularını, düşüncelerini ve kırgınlıklarını dürüstçe ifade edebileceğin bir gün olarak kabul edebilirsin.

Aşkın her türlü acıyı ve kırgınlığı affedeceğine dair inancın ne kadar güçlü olursa olsun, bugün bazı yaraların ne kadar derin olduğunu ve telafi edilmesinin ne kadar zor olabileceğini anlamak üzeresin. Özellikle ihanet, güvensizlik ve sevgisizlik gibi duyguların varlığı söz konusu olduğunda, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayabileceğini fark edebilirsin.

Bu yüzleşme sırasında dikkatli olmalısın, çünkü bu konuşma, bir ayrılığın başlangıcı olabileceği gibi, birbirinize daha sıkı sarılarak geçmişin acılarını arkada bırakmanızı sağlayan bir anı da oluşturabilir. Yani bugün, aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın ya da mevcut sayfayı tamamen kapamanın zamanı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…