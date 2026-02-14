Sevgili Yengeç, bugün belki de farkında bile olmadan, bir konuda fazlasıyla sorumluluk üstlendiğini hissedebilirsin. Ancak unutma ki her şeyin altından senin kalkman gerekmiyor. Yeni bir haftaya yorgun ve bitkin bir şekilde başlamak istemiyorsan, bugün görevlerini dağıtmanı öneririz. Herkesin biraz yük alması, senin de daha hafiflemeni sağlar. Zaten bir işin tüm yükünü tek başına omuzlamak, ne sana ne de çevrendekilere bir fayda sağlar.

Maddi konulara gelirsek, iç sesin bugün seni biraz daha temkinli olmaya çağırıyor. Belki de bir ödeme planı ya da borç düzenlemesi gündemine gelebilir. İç sesini dinle ve bu konuyu bir an önce netleştir. Ertelemek yerine halletmek, sana çok daha fazla rahatlama sağlayacaktır, bizden söylemesi!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün hassasiyetler biraz daha yüksek olabilir. Eğer bekar bir Yengeç burcuysan, geçmişten biri seni yoklayabilir. Eski dosyaların açılması ile kalbin biraz kırılabilir ve derin düşünceler, günlük hayattan kopmanı sağlayabilir. Ama ilişkin varsa, alınganlık duyguların bugün biraz daha kabarık olabilir. Partnerine karşı kırgınlıklarını içine atarak kendini yalnızlaştırabilirsin... Dikkatli ol, bu pek de mutluluk getiren bir şey olmayabilir. Bunun yerine yaralarınızı konuşarak birbirinize şifa olabilirsiniz bugün! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…