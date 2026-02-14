onedio
15 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Şubat Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Şubat Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün biraz dikkatli olman gerekiyor. Çünkü mide bölgen hassaslaşabilir. İçinde bir yerlerde bastırdığın duygular, adeta bir bumerang gibi dönüp dolaşıp midene kadar inebilir. Bununla başa çıkmak için gün içinde birkaç kez derin nefes almayı unutma. Biliyoruz, bazen hayatın hızına yetişmek zor olabiliyor ama kendine biraz zaman ayırmak, fiziksel ve duygusal sağlığın için çok önemli. 

Sessiz ve huzurlu bir ortamda geçireceğin 10 dakika bile, sana iyi gelecektir. Bu süre zarfında kendi iç dünyana bir yolculuk yapabilir, belki biraz meditasyon yapabilirsin. Unutma ki kendine iyi bakmak senin elinde! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

