Sevgili Yengeç, bugün belki de farkında bile olmadan, bir konuda ağır bir yükün altına girebilirsin. Ancak hatırlatmak isteriz ki, her sorumluluğu tek başına taşıman zorunda değilsin. Eğer yeni bir haftaya enerjik ve dinç bir şekilde başlamak istiyorsan, bugün görevlerini paylaşmayı düşünmelisin. Herkesin biraz yük taşıması, senin de üzerindeki ağırlığı hafifletecektir. Unutma ki bir işin tüm yükünü tek başına omuzlamak, ne sana ne de çevrendekilere bir fayda sağlar, aksine tüm enerjini tüketir.

Maddi konulara gelince, bugün iç sesin seni daha dikkatli ve temkinli olmaya yönlendiriyor. Belki bir ödeme planı yapman ya da borçlarını düzenlemen gerekebilir. İç sesini dinlemeyi ihmal etme ve bu konuyu bir an önce netleştir. Ertelemek yerine hemen harekete geçmek, sana çok daha fazla rahatlama sağlayacaktır. Hadi, harekete geç! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…