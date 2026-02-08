Sevgili Yengeç, bu Pazartesi sabahı Merkür'ün Kova burcuna geçişiyle birlikte, zihinlerindeki gizemli kapıları mantığın güçlü anahtarıyla açıyorsun. Bu haftanın başlangıcında, ortaklaşa kazançlar, miraslar veya finansal krizlerle ilgili konularda duygusal tepkiler yerine, son derece rasyonel ve fütüristik çözümlerle öne çıkıyorsun. Bu dönüşüm süreci, sancılı bir geçiş yerine, bir keşif yolculuğu gibi hissettiriyor sana ve en önemlisi de haftaya kazançlı bir başlangıç yapmanı sağlıyor.

Tabii bu durumda iş ortaklıkları ve finansal stratejiler konusu da 'risk' kavramını yeniden şekilleniyor. Yatırımlarını dijital paralar veya teknolojik girişimler üzerine yoğunlaştırıyorsun belki de şimdi. Sezgilerini mantığıyla birleştirdiklerinde ise rakiplerinin gözünden kaçan o gizli boşluğu fark ediyor ve kazanmanı sağlayacak hamlelerle keseni dolduruyorsun resmen! Uzun lafın kısası, hızlı bir güne ve bolca para konuşmaya hazır ol.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ve yakın ilişkilerde ise tutkudan çok, şeffaflığı ve dürüstlüğü ön planda tutacaksın. Partnerinle en derin korkularını bile, bir bilimsel makaleyi tartışır gibi soğukkanlılıkla ve rahatlıkla konuşabileceksin. Bu entelektüel yakınlık, aranızdaki bağı fiziksel çekimden çok daha güçlü bir seviyeye taşıyacak. Aşk bir anda ruhsal bir dostluğa dönüşecek... İşte bu, kalbinle aklının buluşmasını ve aşkın kazanmasını sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…