Sevgili Yengeç, hafta sonu geldi çattı ve şimdi seni duygusal bir yumuşamaya sürüklüyor. Bu yumuşama ise hedeflerine daha geniş bir perspektiften bakmanı sağlıyor. Bugünün mottosu “neredeyim” değil, “nereye aitim” olacak. Hızlı ve geçici sonuçların cazibesi yerine, kalıcı ve anlamlı yönlere doğru bir ilgi artışı gözlemleyeceksin bu kez!

Günün ilerleyen saatlerinde, bir zaman yolculuğuna çıkabilirsin adeta. Geçmişte verdiğin bir kararın, belki de o dönemde sana zor gelen bir seçimin, aslında seni koruduğunu fark edebilirsin. O günlerde belki de anlam veremediğin bir karar, bugün anlam kazanarak belki de bir nevi kahramanlık hikayesine dönüşebilir. Bu idrak ise kendine olan güvenini tazelerken bir yandan da kalbinin pusulasında profesyonel anlamda da kazanabileceğini hatırlatabilir sana!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal güven belirleyici olacak. Samimi bir konuşma, ilişkinin sert köşelerini yumuşatacak. Belki de yeni bir başlangıç yapmanı sağlayacak. Kendini açmak eskisi kadar ürkütücü gelmiyorsa sana, karşılık bulma ihtimalin de oldukça yüksek demektir bu dönemde! Bu durum, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğinin işareti olabilir. Peki sen, değişmeye ve aşk için yeni bir yolda yürümeye var mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…