Sevgili Yengeç, aşk hayatında eski yaraların kabuk bağlaması pek de kolay olmayacak gibi görünüyor. Partnerinle geçmişte yaşadığın bir konuyu yeniden masaya yatırabilir, belki de eski bir tartışmayı tekrar canlandırabilirsin. Geçmişin gölgesi hâlâ üzerindeyse ve onu affedemiyorsan, belki de ayrılığı düşünmeye başlamanın zamanı gelmiştir.

Fakat eğer bekarsan, eski bir flörtün tekrar hayatına girmesi oldukça olası. Bu durumda dikkatli olmanı öneririz. Çünkü eski anılar bazen gerçekleri çarpıtabilir. Zihnin, mutsuz anıları silme eğiliminde olabilir ve bu durum seni yeniden mutsuz bir birlikteliğe çekebilir. Bir önceki ilişkinin hatalarını tekrarlamamak için, geçmişte yaşadıklarını gözden geçirmen ve onlardan ders çıkarman önemli. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…