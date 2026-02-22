Sevgili Yengeç, bugün kalbinin ritmi her zamankinden daha hızlı atacak gibi görünüyor. Cesaretin tavan yapacak ve bu enerji, seni koruyacak bir güç kalkanı gibi çevrene yayılacak. Bu enerjiyi hisseden biriyle yolların kesişebilir. Bu kişiyle ilk göz göze geldiğin anda, aranızdaki elektriklenme hissinin kıvılcımlarını tüm bedeninde hissedebilirsin.

Bu hafta, aşk hayatında yeni ve heyecan verici gelişmeler kapını çalabilir. Belki de uzun süredir beklediğin bir buluşma, belki de ilk defa gözlerine bakacağın biri... Kim bilir? Ancak şunu unutma ki, bu yeni deneyimlere açık olmalı ve geleceği düşünmeden, tamamen içgüdülerine güvenerek adım atmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…