Sevgili Yengeç, bugün senin için aşk hayatında oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Venüs ve Kuzey Ay Düğümü'nün kavuşumu, kalıcı ve sağlam bağlar kurabileceğin bir enerji taşıyor. Bekar bir Yengeç olarak, ciddi bir ilişki düşünen biriyle tanışma fırsatın olabilir. Kim bilir, belki de bu kişi hayatının aşkı olabilir.

Hayatının aşkıyla karşılaşma fikri oldukça heyecan verici, değil mi? Ancak unutma ki bu yakınlaşmalar ve sıcak bağlar kurma isteği, seni saran tutkuyla birleştiğinde, kalbini kırabilecek durumlarla karşılaşman da mümkün. Bu nedenle, karşındaki kişinin gerçek hislerini tam anlamıyla öğrenene kadar, duygusal olarak çok fazla kapılmamanı öneriyoruz. Dikkatli ol: Aşk, bazen tatlı bir rüya olabileceği gibi, bazen de acı verici bir kabusa dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…