17 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 17 Şubat Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 17 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması sana eski bir alışkanlığı bırakma cesareti veriyor. Belki de artık seni sıkan ve hayatına olumsuzluk katan bir durumu geride bırakma zamanı geldi.

Ama bu yalnızca başlangıç! Venüs ile KAD'ın büyülü kavuşumu, sağlığını ihmal ettiğin bir konuyu ciddiye almanı sağlıyor. Belki de uzun zamandır ertelediğin bir doktor randevusu var ya da belki de daha sağlıklı bir yaşam tarzına adım atmanın zamanı geldi. Unutma ki bugün atacağın küçük bir adım, uzun vadede büyük bir rahatlama getirebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
Astroloji Editörü
