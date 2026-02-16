Sevgili Yengeç, bugün Kova burcunda meydana gelen Güneş Tutulması, maddi ve ortak kazanç konularında yeni ve heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu tutulma, kredi, yatırım, prim veya ortak gelir gibi konularda önemli bir gelişme getirebilir ve bu Salı günü gerçekleşebilir. Belki uzun zamandır beklediğin bir ödeme de nihayet eline geçebilir.

Tam da bu noktada ortaklı işlerde yeni bir sistem kurma fırsatı doğabilir. Bu, finansal stratejini değiştirmen gerektiği anlamına gelebilir. Sıkı dur bugün, bu değişim aslında büyüme ve genişleme potansiyeli de taşıyabilir. Risk analizi yaparak ve dikkatli adımlar atarak ilerlersen, bu durumdan oldukça kazançlı çıkabilirsin.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Venüs ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, kalıcı ve sağlam bağlar kurma enerjisi taşıyor. Eğer bekarsan, ciddi bir ilişki düşünen biriyle tanışabilirsin. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir. Heyecan verici yakınlaşmalar ve sıcak bağlar kurmak için seni saran tutku ise kalbini kırabilir. Tam da bu yüzden karşındakinin gerçek hislerini öğrenene kadar kapılmamanı tavsiye etmeliyiz, dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…