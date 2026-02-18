Sevgili Yengeç, bugün romantik yaşamında bir zaman yolculuğu yapmaya hazır mısın? Geçmişten esen bir rüzgar, belki de bir zamanlar yarım bırakılmış bir cümleyi, belki de bir süredir belirsiz bir şekilde duran bir durumu tekrar gündemine taşıyabilir. Kim bilir, belki de bu durumun netleşmesi, o yarım kalan cümlenin tamamlanması için doğru zaman artık gelmiştir.

Bu durum, ilişkinin rotasını belirlemek için bir fırsat olabilir, hatta belki de yeni bir başlangıç yapma şansı sunabilir. Sonuçta, bazen ilerlemek için geçmişteki konuları çözümlemek, onları tamamlamak gereklidir. Böylece, hem romantik yaşamında hem de genel hayatında daha sağlıklı ve huzurlu bir ilerleme sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…