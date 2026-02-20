onedio
21 Şubat Cumartesi Yengeç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu
21 Şubat 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.02.2026 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Şubat Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Şubat Cumartesi günü Yengeç ve yükselen Yengeç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında belki de bir süredir üzerinde durmakta tereddüt ettiğin bir konuyla yüzleşme zamanı. Partnerinle arandaki belki de uzun zamandır saklanan sırları, belki de bir süredir konuşulmayan konuları masaya yatırmanın tam sırası. Görünüşe göre, konuşmanız gereken birçok konu ve eskiye dair çözülmesi gereken birçok mesele var.

Ama eğer henüz bekarsan, harekete geç! Çünkü Chiron'un desteği ile aşkı bulacağını söylemeden geçemeyiz. Gökyüzü, senin aşk hayatında belki de henüz fark etmediğin birini sana sunmaya hazırlanıyor. Belki de o kişi tam da hayalini kurduğun gibi biri olacak, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

