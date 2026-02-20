Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında belki de bir süredir üzerinde durmakta tereddüt ettiğin bir konuyla yüzleşme zamanı. Partnerinle arandaki belki de uzun zamandır saklanan sırları, belki de bir süredir konuşulmayan konuları masaya yatırmanın tam sırası. Görünüşe göre, konuşmanız gereken birçok konu ve eskiye dair çözülmesi gereken birçok mesele var.

Ama eğer henüz bekarsan, harekete geç! Çünkü Chiron'un desteği ile aşkı bulacağını söylemeden geçemeyiz. Gökyüzü, senin aşk hayatında belki de henüz fark etmediğin birini sana sunmaya hazırlanıyor. Belki de o kişi tam da hayalini kurduğun gibi biri olacak, kim bilir? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…