13 Mart Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

13 Mart 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.03.2026 - 18:16

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Mart Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Mart Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Vücudunun lenfatik drenaj sistemi ve göğüs çevresindeki dokuların yenilenme hızını artırabilir. Bu, vücudunda biriken ödemin atılması için harika bir fırsat! Belki de kuru fırçalama yöntemini denemelisin. Bu yöntem, lenf akışını hızlandırmak için oldukça etkili. Fırçanı dairesel hareketlerle kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirsin.

Ayrıca, duygusal dalgalanmaların bağışıklık sistemini zayıflatma riski de var. Bu nedenle, bugün kendini biraz daha rahatlatman gerekiyor. Bitki çayları, tam da bu an için biçilmiş kaftan! Lavanta, papatya veya yeşil çay gibi sakinleştirici özellikteki bitki çaylarından birini seçebilirsin. Bu çaylar, hem ruhunu dinlendirecek hem de bağışıklık sistemini güçlendirecek. Bugün kendine biraz daha fazla zaman ayır ve bu önerileri dikkate al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

