Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılabilir, heyecanlı bir ilk randevu seni bekliyor olabilir. Eğer bekarsan ve uzun süredir biriyle mesajlaşıyorsan, bugün onunla nihayet yüz yüze buluşma fırsatı bulabilirsin. Ancak biraz dikkatli olmanda fayda var. Çünkü bu ilk randevu tam da hayallerindeki gibi mükemmel geçmeyebilir.

Küçük sakarlıklar, birbirinizi tam anlamıyla anlayamamalar, belki de biraz sinirlerin bozulması... Tabii her şeyin mükemmel olması gerekmiyor. Eğer bu kaosun ortasında samimiyet, duygusal bir bağ ve bedensel çekim varsa, bu küçük aksilikler bile aşkın tatlı birer parçası olabilir. Sonuçta, aşkın da kendi içinde bir düzeni, bir kaosu var. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…