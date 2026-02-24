Sevgili Yengeç, bugün senin için aşk hayatında denge günü. Gururun ve içindeki özlem arasında bir denge kurmaya çalışıyorsun. Belki de bu, bir süredir üzerinde düşündüğün bir durum. Ancak unutma ki ilk adımı atmak asla bir yenilgi değil, aksine gücün ve kararlılığın bir göstergesi. Zira ilk adımı atmak, aslında ne istediğini bilecek kadar güçlü olduğunun kanıtıdır.

Ama tabii bir ilişkide ilk adımı atmak, genellikle en zor olanıdır. Ancak bu adımı atmak, birçok durumda ilişkinin seyrini değiştirir. Senin durumunda ise karşı tarafa uzatacağın küçük bir barış dalı, aranızdaki gerginliği sonlandırabilir. Hatta romantik bir aşk ateşi yakabilir... Bu süreçte teslim olmanın tatlılığını yaşa ve onunla aşka yeniden başla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…