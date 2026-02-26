onedio
27 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
26.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Şubat Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gökyüzündeki hareketlilikler, yani astrolojik terimlerle ifade edersek, Merkür'ün retrosu, senin için dikkat gerektiren bir süreci işaret ediyor. Bu dönemde, hızlı hareket etmeye meyilli olabilirsin ve bu da küçük ama can sıkıcı sakarlıklara yol açabilir. Hızlı bir şekilde merdiven inerken, kapıyı çarparak kapatırken ya da benzeri basit eylemler sırasında biraz daha dikkatli olmanı öneriyoruz.

Cuma günleri genellikle haftanın yorgunluğunu atma ve biraz rahatlama zamanıdır, değil mi? Ancak bu hafta sonu rehavetine kapılmadan önce, dikkatinin dağılmasını önlemek adına biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Unutma ki bu dönemde enerjini dengede tutmanın en iyi yolu, hafif tempolu bir yürüyüş yapmak olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

