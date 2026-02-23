onedio
24 Şubat Salı Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
24 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 24 Şubat Salı günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 24 Şubat Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün senin için astrolojik olarak biraz hassas bir gün olabilir. Gökyüzü, lenf sistemin üzerinde belirgin bir etki oluşturuyor ve bu durum vücudunda hafif bir ödem ya da şişkinlik hissi yaratabilir.

Eğer kendini biraz şiş ve rahatsız hissediyorsan, bu durumun astrolojik etkilerden kaynaklandığını unutma. Bu durumla başa çıkmak için tuz tüketimini biraz azaltmayı düşünebilirsin. Ayrıca hafif tempolu bir yürüyüş ya da hafif bir egzersiz, vücuttaki dolaşımı rahatlatarak bu rahatsızlık hissini azaltabilir. Belki bir yoga dersine katılmak ya da hafif bir koşu yapmak için güzel bir gün olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

