18 Şubat Çarşamba Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
18 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.02.2026 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Şubat Çarşamba günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Şubat Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün omuzlarında ve kürek kemiklerin çevresinde bir gerginlik hissedebilirsin. Belki de farkında olmadan kendini kasıyorsun. Tam da bu yüzden duygusal anlamda biraz rahatlamalı ve sakinleşmeye odaklanmalısın. Belki de biraz stresten uzaklaşmak için meditasyonu denemelisin. 

Bir yandan da bilinçli gevşeme egzersizleri ya da sıcak bir duş da tercih edebilirsin. Tüm bunlar, gerginliği yok etmek için harika birer çözüm olabilir. Ama bir yandan da kendine daha fazla zaman ayırmalı ve belki bir yoga ya da spor uygulaması indirerek şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

