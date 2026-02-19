onedio
20 Şubat Cuma Yengeç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu
20 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Şubat Cuma günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Şubat Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün Satürn ve Neptün'ün kozmik dansı, duygusal hassasiyetini tetikleyebilir ve enerjinde hafif bir düşüş yaşanabilir. İç dünyanda bir süredir sakladığın, üzerine düşünmekten kaçındığın konular, bedeninde ağırlık hissi yaratabilir. Bu durumun üstesinden gelmek için birkaç basit önerimiz var.

Biraz kendine zaman ayır ve rahatlatıcı bir aktivite planla. Belki sıcak ve huzur veren bir duş alabilirsin. Hatta duşun ardından, hafif ve dingin bir müzik eşliğinde kendini rahat bir koltuğa bırak. Belki biraz meditasyon yapabilir veya sadece müziğin ritmine kendini bırakabilirsin. Son olarak, erken yatmayı da düşün. Uyku, hem bedenin hem de zihnin toparlanması için en etkili yöntemlerden biridir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

