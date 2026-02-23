Sevgili Yengeç, bugün senin için biraz hızlı geçecek gibi görünüyor ama bu hızın içinde tatlı bir telaşın da olduğunu söyleyebiliriz. İş yerinde düzenini kurma, sistemlerini oluşturma ve belki de bir süredir ertelediğin o eksik işlerini tamamlama fırsatı kapını çalacak. Bu yoğunluk içinde, belki de küçük bir detay gibi görünen bir konu, senin dokunuşunla birdenbire başarıya dönüşebilir.

Maddi konularda da hareketli bir gün seni bekliyor. Eğer sağlam ve düşünülmüş bir plan yaparsan, maddi kazancının arttığını görebilirsin. Belki de ek gelir yaratabilecek bir fikir aklına gelebilir bugün. Ancak unutma ki huzurlu ve başarı dolu bir ilerleme istiyorsan, başkalarının kararlarından çok kendi sezgilerine güvenmelisin. Tabii kendi çıkarlarını da koruman önemli. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…