Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu bir üçgen var ve bu durum, hem maddi hem de duygusal güvenlik konularında sana geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar, kariyerinde yeni bir yükselişe geçiş yapmanı sağlayabilir. Ortaklıklarından ya da prim sisteminden kaynaklanan kazançlar konusunda sevindirici haberler alabilirsin. Sana daha önce belki de riskli gibi görünen bir konu, bugün sana güvende hissettirecek bir hale dönüşüyor.

Şimdi, içgüdülerin de güçleniyor. Bu durum ise finansal kararlarını daha sezgisel ama aynı zamanda mantıklı bir şekilde vermeni sağlayacak. Belki de üzerinde uzun süre düşündüğün, belki de uykularını kaçıran bir borç ya da ödeme konusunda rahatlama yaşayabilirsin. Bu konuda güçlü bir destek alman çok olası. Bu destek, belki de beklenmedik bir yerden gelebilir ve seni oldukça rahatlatabilir. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…