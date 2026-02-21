Sevgili Yengeç, bugün Venüs ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, hem maddi hem de duygusal güvenlik konularında geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Kariyerinde, ortaklıklardan ya da prim sisteminden kaynaklanan kazançlar konusunda sevindirici haberler alabilirsin. Belki de daha önce riskli olarak gördüğün bir konu, bugün güvende hissettirecek bir hale dönüşüyor.

Pazar günü, içgüdülerin yüksek seviyede olacak ve bu da finansal kararlarını sezgisel ama aynı zamanda mantıklı bir şekilde vermeni sağlayacak. Belki de üzerinde düşündüğün bir borç ya da ödeme konusunda rahatlama yaşayabilirsin. Bu konuda güçlü bir destek alman çok olası.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise derin ve sıcak bir bağ hissediyorsun. Sevgilinle geleceğe dair planlar yapabilir, hayallerini paylaşabilirsin. Belki de benzer hayalleri ve seninle yürümekten keyif alacağı bir yolu vardır, ne dersin? İşte bu sizi evliliğe taşıyabilir. Güçlü, cömert ve koruyucu bir enerjiye sahip bir bağ ile kalıcı bir birliktelik seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…