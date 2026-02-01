Sevgili Yengeç, bugün Aslan Dolunayı'nın enerjisiyle birlikte maddi ve manevi değerlerin üzerinde bir yeniden düşünme sürecine giriyorsun. Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle, iş hayatında emeğinin karşılığını daha belirgin bir şekilde görmek için bir arzu duyuyorsun. Bu arada, gelir ve gider dengesini yeniden kurma konusunda da dikkatli olmalısın. Küçük bir karar, ay boyunca daha rahat nefes almanı ya da birikim yapma fırsatı yakalamanı sağlayabilir.

Tam da bu noktada 'neyi neden yapıyorum?' şeklinde bir sorgulama sürecine girebilirsin. Rutin haline gelmiş bazı eylemlerin artık sana hizmet etmediğini, belki de enerjini boşa harcadığını fark edebilirsin. Bu farkındalık ile paran gibi vaktini de en iyi şekilde yöneterek kârlılığını bir kez daha artıracaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygusal açıklık artıyor. İçinde tuttuğun bir duygu, belki de uzun zamandır dile getirmek istediğin bir itiraf sonunda dudaklarından dökülüyor... Tabii bu durumda karşılıklı yapılan samimi bir konuşma, ilişkinin dinamiklerini değiştirebilir, belki de daha derin bir seviyeye taşıyabilir. Üstelik platonik bir aşk bile sözlerinle karşılık bulabilir! Sıkı dur, zira duygularını açmak sana aşk getirecek, aşk... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…