Sevgili Yengeç, bugün Aslan Dolunayı'nın enerjisiyle birlikte, hem maddi hem de manevi değerlerin üzerinde bir yeniden düşünme sürecine gireceksin. Ay'ın Başak burcuna ilerlemesiyle birlikte, iş hayatında emeğinin karşılığını daha belirgin bir şekilde görmeyi arzulayacaksın. Bu arzu, belki de daha önce hiç bu kadar güçlü olmamıştı. İşte tam da bu noktada, gelir ve gider dengen üzerinde durman gerekiyor. Gelirlerin ve giderlerin arasındaki bu hassas dengeyi korumak ve yönetmek, finansal durumun üzerinde büyük bir etkiye sahip olacak.

Bir yandan da, küçük bir kararın, ay boyunca daha rahat nefes almanı ya da birikim yapma fırsatı yakalamanı sağlayabileceğini unutma. Ayrıca, 'neyi neden yapıyorum?' şeklinde bir sorgulama sürecine de girebilirsin. Rutin haline gelmiş bazı eylemlerin artık sana hizmet etmediğini, belki de enerjini boşa harcadığını fark edebilirsin. Bu farkındalık ile paran gibi vaktini de en iyi şekilde yöneterek kârlılığını bir kez daha artırabilirsin! Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…