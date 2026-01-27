Sevgili Yengeç, bugün kariyerindeki hareketlilik, belki de sen farkında olmadan, perde arkasında hız kazanıyor. İşlerin temposu artıyor ve bu hareketlilikte senin adına önemli roller oynayan Merkür ve Venüs etkili oluyor. Bu iki göksel güç, senin lehine konuşmalar yapılmasını sağlayacak bir uyum sergiliyor. Sahneye çıkmış olmasan bile, seni fark eden doğru kişilerin sayısı artıyor ve bu, senin için bir fırsat kapısı olabilir.

Bu süreçte, içindeki o güçlü hissin sesini dinlemekte fayda var. Bu his, adeta bir pusula gibi, hangi işin sana yarayacağını ve hangi konunun bir kenara bırakılması gerektiğini gösteriyor. Bu da, seni gereksiz yüklerden, belki de seni yoran ve enerjini düşüren durumlardan kurtarıyor. Tam da bu noktada, sahnedeki yerini almak için gereken enerjiyi buluyorsun. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…