Sevgili Yengeç, bugün kalbinin derinliklerinde sakladığın duyguları açığa çıkarma zamanı geldi. Uzun zamandır beklediğin, belki de özlemle arzuladığın o sessiz ama derin paylaşımların, uzun ve samimi konuşmaların ve içten itirafların zamanı nihayet geldi. Bu dönemde, kalbinde biriken duyguları dışarıya vurmanın tam zamanı!

Belki de bir süredir içinde biriktirdiğin duyguları, düşünceleri ve hisleri paylaşmanın tam sırası. Kendini ifade etmekten çekinme. Çünkü bu dönemde, duygusal açıdan bir yakınlaşma kapıda. Belki de uzun zamandır beklediğin o derin ve anlamlı konuşmaları yapma, içinde biriktirdiğin duyguları dökme zamanı geldi. Şimdi, karşılıklı anlayış ve sevgi bu dönemin anahtarı. İçinden geldiği gibi davran, aşkla ödüllendirileceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…