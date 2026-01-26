Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında ciddi bir enerji dalgalanması yaşayacağını söyleyebiliriz. Şimdi, 'ya hep ya hiç' prensibiyle hareket etmeyi edeceksin! Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızda kopmaz bir bağ kurma fırsatı yakalayacaksın. İlişkinde süregelen bir sorun varsa, bugün bu sorunu kökten çözme ve tamamen bitirme enerjisi altında olacaksın. Bu durum, ilişkinin geleceği için önemli bir dönüm noktası olabilir.

Ama bekarsan, geçmişten gelen eski bir aşkın aniden kapını çalmasıyla duygusal dünyanda büyük bir karmaşa ve hesaplaşma yaşayabilirsin. Bu durum, zihnini oldukça meşgul edebilir. Zihnin, eski aşkına dönmek ya da tamamen ardında bırakman için son derece ısrarcı olabilir. Bu durum, duygusal dünyanda büyük bir dalgalanma yaratabilir... Dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…