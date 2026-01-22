Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında birtakım iniş-çıkışlar yaşanabilir. Duyguların yoğunlaşıyor, kalbinin derinliklerinde bir aşk fırtınası kopabilir. Ancak bu duyguları ifade etmek, sevdiğin kişiye açılmak biraz zorlaşabilir. İşte tam bu noktada, ilişkinin temel taşı olan güven konusu devreye giriyor.

Sevdiğin kişiye hislerini açıkça ifade edememek, aranızda bir soğukluk, belki de bir buz tabakası oluşmasına neden olabilir. Her seferinde ona yakınlaşmak istediğinde, sanki bir el seni geri çekiyor ve aranızdaki mesafeleri daha da artırıyor.

Ama unutma ki derin duygular ve aşk paylaşılmadığında, sanki bir çiçek su almadan solup gider gibi, hükmünü kaybediyor. Duygularını ifade etmekten çekinme, belki de tam da bu, aşkın en güzel yanı. Bir düşün, belki de aşka biraz daha zaman ayırman gerekiyordur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…