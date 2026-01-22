Sevgili Yengeç, bugün haftanın son iş günü olmasına rağmen, iş hayatında maddi ve stratejik konular önem kazanıyor. Mars'ın Kova burcuna geçiş yapmasıyla birlikte, bütçe planlamaları, ödeme düzenlemeleri, paylaşım ve ortaklık konuları gibi işlerle meşgul olabilirsin. Bu yoğunlukta kontrolünü kaybetmemen ve dikkatli adımlar atman gerekiyor.

Kariyerinde ilerlerken, Mars'ın etkisiyle riskleri daha net bir şekilde görebilir ve fazla fedakarlık yaptığın durumları daha iyi anlayabilirsin. Bugün, iş hayatında sınırlarını çizmek ve ileride daha rahat bir şekilde çalışabilmek için önemli bir gün. Ancak maddi konularda ani kararlar vermekten kaçınman gerekiyor. Kazanmak için biraz daha sert oynama vakti geldi!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların derinleşiyor ancak ifade etmek zorlaşıyor. Tam da bu noktada özellikle güven konusu öne çıkıyor. Ona hislerini söyleyememek aranızda soğukluğa neden olabilir. Her yaklaşmak istediğin an mesafeleri artırabilir... Derin duygular ve aşk paylaşılmadığında hükmünü kaybediyor, olabilir mi? Bunu bir düşün ve aşka zaman ayır deriz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…