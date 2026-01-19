Sevgili Yengeç, bugün senin için dönüm noktası olabilir. Güneş’in Kova burcuna geçişi, maddi ve manevi paylaşımlarını yeniden değerlendirmen için bir fırsat sunuyor. Ortak gelirler, primler, borçlar ya da yatırımlarla ilgili belki de daha önce hiç düşünmediğin bir perspektif kazanabilirsin. Böylece iş hayatında belirsiz olan bir durum da bugün aydınlanabilir.

Bu arada, kariyerinde daha fazla kontrol sahibi olma ihtiyacı da hissedebilirsin tabii! Ancak bazı şeyleri akışına bırakmanın da önemini kavrayabilirsin. Özellikle finansal konularda belki de daha önce hiç denemediğin bir strateji geliştirebilirsin. Bu süreçte, aldığın kararlar konusunda beklemediğin bir yerden destek ya da teklif alabilirsin. Güçlü duruşun ve kararlılığın, ortakların ve çalışma arkadaşların tarafından desteklenirken otoritenin artacağını da söylemeden geçmeyelim.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duyguların daha da derinleşiyor. Tutkulu ama biraz da karmaşık hisler yaşayabilirsin. Yani eğer bekarsan, gönlün bir onda bir onda olabilir... Ama eğer ilişkin varsa, bu dönem bağların daha da güçlenmesine yardımcı olabilir. İlişkindeki bağın ve sevginin derinleştiğini hissedebilirsin. Tutkulu bir şekilde partnerine bağlansan da içindeki gelgitler, seni bağımsızlığa yönlendirebilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…