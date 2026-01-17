Sevgili Yengeç, bugün Oğlak burcunda gerçekleşen Yeni Ay'ın, kariyer hayatında sana öğretecekleri var. İş birlikleri, ortaklık anlaşmaları ve karşılıklı beklentiler, bu Yeni Ay'ın gündemine damga vuruyor. Herkesin aynı hızda ilerlemediğini fark etmek, belki de biraz zor olacak. Ancak bu Yeni Ay, sana sınırlarını belirleme ve profesyonel duruşunu daha da güçlendirmenin önemini hatırlatıyor.

Gökyüzündeki bu enerji, üzerine aldığın yüklerin ağırlığı belki de ilk kez bu kadar belirgin hale getiriyor. İşte tam da bu noktada bazı gelişmeler seni düşündürebilir. Bu süreç aslında uzun vadeli bir düzenin temelini atıyor ve eğer sabırlı davranırsan, bu sürecin sonunda kazançlı çıkacağını göreceksin. Hem sınırlarını belirleyip üzerindeki yüklerden kurtulacak hem profesyonel duruşunla ortaklık ilişkilerinde daha ciddi bir role bürüneceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Oğlak burcundaki Yeni Ay, ilişkilerde ciddiyet temasını güçlendiriyor. Partnerinle birlikte geleceğe dair kararlar almanın zamanı geldi belki de... Tam da bu noktada duygusal olarak biraz mesafeli hissedebilirsin, çünkü bir karar vermen gerektiğinin farkındasın. Birlikte başka bir şehre taşınma ya da yaşam tarzınızı tümüyle değiştirme konusu gündeme gelebilir. Onun için gitmeye hazır mısın, peki? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…