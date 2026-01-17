Sevgili Yengeç, bugün Oğlak burcundaki Yeni Ay, ilişkilerini bir adım daha ileri taşıma fırsatı sunuyor. Bu, ciddiyetin ve kararlılığın ön plana çıktığı bir dönemi işaret ediyor. Belki de uzun süredir üzerinde düşündüğün, partnerinle birlikte atacağın önemli adımların zamanı gelmiştir.

Ancak bu süreçte duygusal olarak biraz mesafeli hissetmen de gayet normal. Sonuçta, önemli bir karar vermen gerekiyor ve bu da haliyle stres yaratabilir... Belki de birlikte başka bir şehre taşınmayı düşünüyorsun ya da yaşam tarzını kökten değiştirmeyi planlıyorsun. İşte bu, ciddi bir adım ve doğal olarak üzerinde düşünmen gereken bir konu.

Peki, O'nunla birlikte yeni bir maceraya atılmak için hazır olduğunu düşünüyor musun? Bu sorunun cevabını bulmak için biraz zaman ayır. Kendini dinle, hislerini gözden geçir! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…