17.01.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ocak Pazar günü Yengeç ve yükselen Yengeç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ocak Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün gözlerimizi göğe çevirdiğimizde, Oğlak burcunda Yeni Ayın doğuşunu gözlemliyoruz. Bu durum, astrolojik etkileriyle hayatına dokunacak. Bu Yeni Ay'ın enerjisi, özellikle kalça ve eklem bölgelerinde bazı hassasiyetlere neden olabilir. Bu yüzden, ani hareketlerden kaçınman, faydalı olacaktır. Unutma ki bazen yavaş ve kontrollü hareket etmek, hızlı ve ani hareketlerden daha etkili sonuçlar doğurabilir.

Enerjinin dalgalı hissedilebileceği bir güne başlıyoruz. Bir an enerjik hissederken, bir sonraki anda kendini biraz daha yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Bu durum, yeni ayın enerjisinin bedeninde yarattığı etkilerden kaynaklanıyor olabilir. Kendine biraz daha zaman ayır, bedenini dinle ve ihtiyaçlarına yönelik adımlar at! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

