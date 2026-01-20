Sevgili Yengeç, bugün senin için oldukça önemli bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyerinde uzun zamandır hissettiğin ama tam olarak ne olduğunu anlayamadığın bir durum, bugün Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu sayesinde aydınlanıyor. Bu durum, adeta bir perde arkasında dönen bir mesele gibi gizemliydi, değil mi? Ama artık her şey netleşiyor ve bu da seni hem maddi hem de psikolojik anlamda rahatlatıyor. İşte bu yüzden bugün güç dengelerinin değiştiğini hissedebilirsin.

Haliyle, iş hayatında kontrol duygun da artabilir. Merkür Cazimi'nin etkisiyle stratejik düşünme yeteneğin de artıyor tabii ve duygusal tepkilerden uzaklaşıyorsun. Belki de uzun zamandır beklediğin bir anlaşma ya da gizli kalmış bir konuşma lehine sonuçlanabilir. Unutma, bugün doğru soruları sormakta oldukça başarılı olacaksın. Her şeyin görünür ve anlaşılır hale gelmesini sağlayarak, kontrolü de eline alacaksın! Güç sende, bunu kullan!

Peki ya aş? Aşk hayatında ise Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, derin bir yüzleşme enerjisi taşıyor. Duygularını saklamadan ama soğukkanlılıkla ifade etme yeteneğin bugün oldukça kuvvetli olacak. Eğer bekar isen, bugün yoğun ama aynı zamanda akıllı bir bağ kurabilirsin. Kalp yerine akıl ile kurulan bağlar ise aşktan başka her şeyi sana getirir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…