Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında hareketlilikten söz etmeliyiz. Güneş ve Merkür'ün Kova burcundaki kavuşumu, sana derin bir yüzleşme enerjisi getirecek. Bu enerji, duygularını saklamadan, ama aynı zamanda soğukkanlılıkla ifade etme yeteneğini artıracak.

Eğer bekar isen bu enerjiyi kullanarak, yoğun ama aynı zamanda akıllı bir bağ kurma şansın var. Ancak unutma ki kalbin yerine aklı kullanarak kurulan bağlar, aşktan başka her şeyi sana getirebilir. Bu durum, aşk hayatında bazı değişikliklere yol açabilir. Duygularını kontrol etme yeteneğin, bugün en büyük kozun olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…