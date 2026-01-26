Sevgili Yengeç, bugün kariyer hayatında belki de en önemli dönemeçlerden birine adım atıyorsun. İş ortaklıklarında ve anlaşmalarda karşına çıkan, hırslı ve baskın kişiliklere karşı net bir tavır sergileyecek; sonunda kontrolü eline alacaksın. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde masada kendi varlığını hissettirip ağırlığını koyacaksın.

Tam da bu noktada artık başkalarından beklediğin desteklerin yön değiştirdiğini fark edeceksin. Bu durum iş arkadaşların ve ortaklarını şaşırtsa da bağımsızlaşmanı hızlandıracak bir dönüşümün habercisi olacak. Profesyonel bir duruşla kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanacak, rakiplerini ise düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde geride bırakacaksın. Kısacası, kendinden emin adımlar ayarak kariyer hayatını baştan inşa edebileceksin!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise 'ya hep ya hiç' prensibiyle hareket edeceğin bir enerji altındasın. Mevcut ilişkinde partnerinle ya kopmaz bir bağ kuracak ya da süregelen bir sorunu kökten çözerek bitireceksin. Tabii eğer bekarsan, geçmişten gelen eski bir aşkın aniden kapını çalmasıyla duygusal dünyanda büyük bir karmaşa ve hesaplaşma yaşayabilirsin. Çünkü zihnin ya ona dönmek ya da tamamen ardında bırakman için son derece ısrarcı olacak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…