Sevgili Yengeç, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik söz konusu olabilir. Çünkü Güneş ve Plüton'un kozmik etkileşimi, kalbinin risk almaya daha açık olmasını sağlıyor. Belki de daha önce hiç karşılaşmadığın birine karşı beklenmedik bir çekim hissi yaşayabilirsin ya da alışılmadık bir yakınlaşma deneyimi ile karşı karşıya kalabilirsin.

Biliyoruz ki Yengeç burcu olarak genellikle güvende hissetmeden bir ilişkiye adım atmaktan çekinirsin. Ancak bugün, heyecanın daha ağır bastığını hissedebilirsin. Bu, belki de hayatına yeni bir soluk, yeni bir heyecan getirecek bir durum olabilir. Bu nedenle, alışılmışın dışında bir aşk deneyimine kendini hazırla. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…