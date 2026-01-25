Sevgili Yengeç, bugün aşk rüzgarları kalbinde fırtınalar koparacak gibi görünüyor... Gizemli Neptün'ün Koç burcuna olan geçişi, seni bir anda savunmasız hissettirecek bir yakınlaşmayı beraberinde getiriyor. Bekar bir Yengeç burcuysan, sana karşı cesurca adımlar atan, net ve güçlü bir kişi hayatına girebilir.

Ama dur bir dakika! Bu kişi, kalbini bir zamanlar fetheden eski aşıkın da olabilir. Geçmiş, bugün seninle yeniden buluşmak için kapını çalıyor... Kalbin, eski bir aşkın tanıdık ritmiyle yeniden çarpabilir. Peki sen geriye dönmeye var mısın? Yarın yine buradayız, sevgi dolu kalman dileğiyle...