Oyuncak Peluşunu Annesi Sanan ve Tüm Dünyada Viral Olan Maymun Punch'ın Son Görüntüsü Olay Oldu
Japonya’da bir hayvanat bahçesinde kalan, annesi tarafından terkedilen ve yanındaki peluş oyuncağı annesi sanan maymun Punch’ın son görüntüsü tüm izleyenleri üzdü. Globalde viral olan görüntüler sonrasında Tristan Tate ve kardeşi Andrew Tate, maymun Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.
Bebek mamak maymunu Punch, doğumundan sonra annesi tarafından terk edildi.
"Yalnızlık çekiyor, yeterince yemek yemiyor."
Dünyaca ünlü bir marka ise Punch'ın peluş oyuncağını çıkardı.
Son görüntüsü herkesi üzdü!
