onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Oyuncak Peluşunu Annesi Sanan ve Tüm Dünyada Viral Olan Maymun Punch'ın Son Görüntüsü Olay Oldu

Oyuncak Peluşunu Annesi Sanan ve Tüm Dünyada Viral Olan Maymun Punch'ın Son Görüntüsü Olay Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.02.2026 - 08:27

Japonya’da bir hayvanat bahçesinde kalan, annesi tarafından terkedilen ve yanındaki peluş oyuncağı annesi sanan maymun Punch’ın son görüntüsü tüm izleyenleri üzdü. Globalde viral olan görüntüler sonrasında Tristan Tate ve kardeşi Andrew Tate, maymun Punch’ı sahiplenmek için hayvanat bahçesine 250 bin dolar teklif etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bebek mamak maymunu Punch, doğumundan sonra annesi tarafından terk edildi.

Bebek mamak maymunu Punch, doğumundan sonra annesi tarafından terk edildi.

Japonya'da Çiba eyaletinin İçikawa kentindeki bir hayvanat bahçesinde doğan Punch isimli maymun, annesi tarafından terk edildi. Hayvanat bahçesi görevlileri, bebek maymun için harekete geçti ve maymuna 'yapay bakım' sağlandı. Birkaç ay sonra Punch, Tokyo 'Maymun Dağındaki' doğal ortamına salındı. Punch'a battaniye, sıcak havlu ve peluş oyuncaklar verildi. Punch, peluş orangutanı seçti. Turuncu orangutanı kendine daha yakın hisseden Punch, şimdilerde oyuncağını bir an olsun bırakmıyor. Nereye gitse arkasından peluş oyuncağını da sürükleyen Punch, onunla yatıyor, kalkıyor, oyunlar oynuyor. Anne sıcaklığının özlemiyle peluş oyuncağa sarılan Punch'ın hem sevimli hem de üzücü fotoğrafları tüm dünyada viral oldu.

"Yalnızlık çekiyor, yeterince yemek yemiyor."

"Yalnızlık çekiyor, yeterince yemek yemiyor."

Punch'ın bakıcısı, hayvanın yeterince yemek yemediğini ve yalnızlık çektiğini söylüyor. Her ne kadar tüm dünya Punch için seferber olmuş olsa da Punch o sıcaklığı hala peluş bir oyuncakta arıyor. Diğer maymunlar da Punch'ı aralarına almıyor ve zavallı bebek maymun, oyuncağını kalkan olarak kullanmaya devam ediyor. Annenin ise doğum sonrası bitkin duruma düştüğü için Punch'ı terk ettiği tahmin ediliyor.

Dünyaca ünlü bir marka ise Punch'ın peluş oyuncağını çıkardı.

Dünyaca ünlü bir marka ise Punch'ın peluş oyuncağını çıkardı.

16.99 eurodan satışa sunulan bu peluş oyuncak, kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Kimileri 'pazarlama dehası' derken kimileri de bu ürüne eleştirel yorum yapmadan geçmedi.

Son görüntüsü herkesi üzdü!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
4
3
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın