Sevgili Kova, bugün yıldızların sana farklı düşünme ve yaratıcı olma enerjisi verdiğini hissediyor musun? Eğer kariyer alanında bir yerlere gelmek istiyorsan, bu enerjiyi kullanmanı öneriyoruz. Sıra dışı bir çözüm önermekten çekinme! Teknolojik ya da yenilikçi bir fikrin varsa, bu tam zamanı. Bu tür fikirlerin, özellikle de bugün, dikkat çekeceğini unutma.

Bir yandan da ekip çalışmalarında liderlik rolü üstlenebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu rol, senin doğal liderlik yeteneklerini sergileme fırsatı olabilir. Unutma ki bir lider sadece emir vermez, aynı zamanda ekibini motive eder ve onları doğru yönde yönlendirir. Tabii bu arada maddi anlamda da küçük ama umut veren bir gelişme kapıda olabilir. Yani, ekibin motivasyonu sana kazanç sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise özgürlük ihtiyacın artıyor gibi görünüyor. Belki de partnerine bu konuda açıkça konuşman gerekiyor. Unutma ki açık iletişim her türlü sorunu çözer ve ilişkileri daha da güçlendirir. Kendi ihtiyaçlarını ve duygularını ifade etmekten çekinme, bu senin hakkın. Ama bir de uyarıda bulunmalıyız bu konuda: Dikkatli ol özgürlük arzun, ayrılık habercisi de olabilir! Bunu iyi düşün... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…